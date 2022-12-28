استئصال ورم ضخم من جسم مريضة بمستشفى الخانكة: سد القولون بشكل كامل

تمكن فريق طبي بمستشفى الخانكة التخصصي من استئصال ورم خبيث ضخم يزن نحو 10 كيلو جرامات، واستئصال القولون الصاعد والمستعرض نتيجة لوجود ورم خبيث يسبب انسدادا كاملا لقولون مريضة وصلت المستشفى في حالة حرجة.

جراحة عاجلة لإنقاذ سيدة بمستشفي الخانكة

نجح الفريق الطبي بتوجيهات من الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور سيد سليمان مدير عام المستشفى فى التعامل الطبي السريع مع الحالة بنجاح.

تفاصيل جراحة إنقاذ سيدة بمستشفي الخانكة

وأشار الدكتور سيد سليمان، مدير عام مستشفى الخانكة التخصصي في بيان للمستشفى، إلى أن المريضة كانت تعاني من ورم ضخم خبيث على المبيض وانسداد معوي نتيجة لوجود ورم سرطاني بالقولون، وتم دخول المريضة المستشفى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحضيرها لإجراء استكشاف البطن واستئصال جذري للرحم والمبيضين نتيجة لوجود ورم خبيث ضخم وزنه حوالي 10 كيلو جرامات، واستئصال القولون الصاعد والمستعرض نتيجة لوجود ورم خبيث يسبب انسدادا كاملا للقولون.

وخرجت المريضة إلى قسم الرعاية الحرجة وبفضل الله تم فصلها عن أجهزة الإنعاش وبدأت في التغذية الطبيعية، ووجه المستشفى الشكر لفريق الجراحة العامة تحت إشراف الدكتور عماد حمودة، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام والسمنة المفرطة ورئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور مؤمن المشتولي والدكتورأحمد عليوة، والدكتور عبدالله محمود وفريق التخدير تحت إشراف الدكتور عيسى حامد استشاري ورئيس قسم التخدير، والدكتور إبراهيم قنديل، والدكتور محمود عياد، ولقسم الرعاية المركزة تحت إشراف الدكتور ماجد منير مدير الرعاية المركزة.