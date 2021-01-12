محافظ القليوبية يتفقد مستشفي الحميات وبنها التعليمي لمتابعة كورونا

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفي حميات بنها ومستشفي بنها التعليمي لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفي الحميات وتركيب تنك إضافي للأكسجين بمستشفي بنها التعليمي بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة شدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء من تركيب شبكة الغازات بمستشفي الحميات حيث أكد مدير المستشفي أنه سيتم الإنتهاء منها خلال 48 ساعة وجاري توريد تنك الإكسجين بنهاية الإسبوع الجاري وإدخال المستشفي الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير الي 105 سرير. وتابع المحافظ الجولة بمستشفي بنها التعليمي حيث تم تركيب تنك إضافي للأكسجين لمواجهة الضغط خلال الفترة الحالية لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 66 سرير الي 138 سرير.

كما إطمئن المحافظ من مديرة المستشفي علي سير العمل وشدد علي ضرورة حسن التعامل مع المرضي والعمل علي راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود اي مشكلات.

ورافق المحافظ في الجولة الدكتورة سعاد عبد الحليم وكيل مديرية الصحة والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفي بنها التعليمي.

فيما سجلت محافظة القليوبية، أمس الإثنين 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة، وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة اليوم بعد أن وصل عدد الإصابات به ل 19 حالة جاء بعده في الترتيب مركز القناطر الخيرية الذي سجل 9 حالات.

وسجلت 4 ومراكز أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق شبرا الخيمة ، وشبين القناطر و قها ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى امس عند 11767 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 867 حالة إصابة، والعبور 185 حالة، والقناطر الخيرية 720 حالة، وبنها 3660 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1203 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1284 حالة، وشبين القناطر 815 حالة، وطوخ 1481 حالة، وقليوب 788 حالة، ومدينة قها 72 حالة، وكفر شكر 682 حالة إصابة".