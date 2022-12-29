كواليس حصول «النادي» على جائزة منشد الشارقة: الاحتفالات لم تتوقف بقريته

«زغاريد وبكاء».. هذه المشاعر الصادقة سيطرت على أسرة الشاب يحيى النادي، الذي فاز بجائزة منشد الشارقة 2022، الذي ظل طيلة سنوات كثيرة ماضية يحلم بالحصول عليها، وكلل الله مجهوده بالفوز بالجائزة الكبيرة البالغ قيمتها 200 ألف درهم إماراتي.

فرحة المنوفية بفوز يحيى بجائزة منشد الشارقة

لم تقف الفرحة عند أسرة الشاب يحيى النادي، الفائز بجائزة منشد الشارقة، وإنما انتقلت إلى أهالي قريته عرب أبوذكري بمركز قويسنا، بإقامة سرادق كبير لاستقبال المهنئين.

ووصلت الفرحة إلي القري والمراكز المجاورة بمحافظة المنوفية التي احتفلت بهذا الصوت العزب، الذي مثل مصر ونجح في الحصول علي هذة الجائزة التي تنافس عليها 12 ممثلا لعدد من الدول المختلفة على مستوي العالم.

شقيق الفائز بجائزة منشد الشارقة: الكل فرحان بيه

وقال بهاء النادي، شقيق يحيى، الفائز بجائزة منشد الشارقة، أن الجميع سعيد بفوز شقيقه بهذه الجائزة التي طالما حلمنا بها جميعا، موضحا أنه شارك من قبل في 6 دورات للحصول علي هذه الجائزة من خلال التصفيات في مصر وكذلك شارك شقيقه في 6 نسخ من التصفيات، متابعا: «كلل الله مجهودنا بالحصول على هذه الجائزة».

وأضاف شقيق منشد الشارقه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرية بالكامل سعيدة بهذا الفوز الكبير، وأعدوا الاحتفالات بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن القرية بالكامل كانت تتابع المسابقة عبر شاشات التليفزيون، وفور الإعلان عن فوزه كان البكاء من الفرحة والزغاريد منتشره في جميع الأنحاء.

الفائز بجائزة منشد الشارقه يصل مصر اليوم

وأكد أن شقيقه يصل اليوم إلى القاهرة بعد حصوله علي الجائزة، وسيجرى استقباله في مطار القاهرة، وإقامة احتفال كبير له في القرية، بمناسبة حصوله على جائزة منشد الشارقة.