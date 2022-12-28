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أول تعليق من قارئ حفل قادرون باختلاف أمام الرئيس السيسي: أسعد أيام حياتي

كتب:

إبراهيم الديهي
06:30 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
القارئ عمر اشرف في حفل قادرون باختلاف

القارئ عمر اشرف في حفل قادرون باختلاف

عبر عمر أشرف قارئ القرآن الكريم في حفل قادرون باختلاف في نسخته الرابعة، اليوم، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في هذه المناسبة الكبيرة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، مؤكدا أن هذا اليوم، أسعد أيام حياته على الإطلاق.

عمر أشرف: السيسي أقوى داعم لقادرون باختلاف

أضاف «أشرف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يدعم قادرون باختلاف، ويساعدهم على تحقيق كل ما يتمنون، مشيراً إلى أن الرئيس طيب القلب، ودموعه قريبة جدا عند الحديث مع قادرون باختلاف، وعند بكاءه اليوم أثناء الحديث مع إحدى الفتيات، بكيت أنا أيضا بسبب بكاءه وشعوره بنا.

الدولة جسدت كل معاني الوفاء بدعمهم

أوضح أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، جسدت معاني الحب والوفاء، من خلال دعم ذوي الهمم بكل الطرق، ومساعدتهم لكل الوسائل في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، مؤكدا أن قراءته للقرآن الكريم في حضرة الرئيس، دعم كبير له في مستقبله.

وأشار إلي أنه يحلم بأن يصبح قارئا للقرآن الكريم في الإذاعة والتليفزيون، وتحقيق حلمه منذ الصغر، موضحا أنه فقد رجليه في حادث أليم، تم بتر رجليه في أعقابه، مؤكدا أن الدولة تغيرت بشكل كبير في دعم ذوي الهمم، من خلال مساعدتهم، والوقوف بجوارهم وتحقيق أحلامهم.

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بقلم إبراهيم الديهي