عمر السني طالب بـ«إعلام الأزهر» يقلد صوت 25 قارئ قرآن: أحب الطريقة المنشاوية

في شرفة غرفته بالمدينة الجامعية جلس في المساء يتلو آيات من الذكر الحكيم، أجاد فيها تقليد صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ببراعة، فخرج الطلاب من الغرف المجاورة والمباني المواجهة يستمعون إليه، بينما وقف المارة أسفل المبني يقيم فيه يستمتعون بجمال صوته ويتدبرون ما قرأه من سورة الضحى، مرددين في صوت واحد «الله يفتح عليك يا شيخ عمر»، ويطلبون قراءة المزيد، في مشهد يتكرر في المدنية الجامعة باستمرار، إذا يُعرف عمر السني بصوته العذب في الإنشاد وتلاوة القرآن الكريم.

عمر يقرأ القرآن أمام أساتذته وطلابه بقاعة المحاضرات

امتد مشهد قراءة «السني» للقرآن الكريم بصوته العذب، إلى قاعة المحاضرات بكلية الإعلام في جامعة الأزهر حيث يدرس بالفرقة الثالثة في قسم الإذاعة والتليفزيون، فطلب منه زملاؤه تلاوة عليهم آيات من الذكر الحكيم، فجلس الطالب بجانب أستاذته الدكتور إسماعيل البسيوني على منصة الشرح، وأنصت الجميع يستمتعون بصوته العذب، وأثنى عليه أساتذته وزملاؤه لكونه يتسلح بأهم أدوات دارسي الإعلام وهما الصوت والإلقاء، يقول السني: «دي كانت آخر محاضر في المنهج.. ختمنا الفصل الدراسي بالقرآن الكريم».

عمر السني نشأ في أسرة تالية للقرآن الكريم

نشأ عمر السني بمركز «البلينا» جنوب محافظة سوهاج، في أسرة محبة للقرآن ويجيد معظمهم تلاوته بصوت عذب، فوالده إمام وخطيب ويتلو القرآن الكريم وجده لوالدته صوته بأشبه بالشيخ مصطفى إسماعيل وكذلك أخواله: «ورثت الصوت الحلو من العائلة»، ويستمع جيدًا لكبار القراء بالتركيز مدارس القراءة المصرية وطريقة كل شيخ في التلاوة، ويتقن القراءة بالطريقة المنشاوية من حبه لها وكثرة استماعه لشيخها القارئ محمد صديق المنشاوي، إذ يجد فيها الخشوع والعذوبة.

عمر السني يقلد صوت 25 قارئا

إتقان عمر لقراءة القرآن مكَّنه من تقليد أكثر من 25 قارئا في مصر والعالم العربي، من بينهم، مشاهير القراء، أمثال الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود على البنا والشيخ محمد رفعت، ويتمنى الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم: «شرف عظيم لأي قارئ أن يذكر اسمه وسط عمالقة وكبار القراء في يوم من الأيام».

يحرص الطالب على تفوقه الدراسي، ويشارك في الفعاليات والندوات التي تنظمها الجامعة، وحصل على المركز الأول بالابتهالات الدينية بالمسابقة التي نظمتها الجامعة، وشارك في حفل عين شمس أكاديمي بمركز المنارة بالتجمع الخامس، وغيرها الكثير من الحفلات.