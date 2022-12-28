سفير كوريا الجنوبية: تشابه كبير بين مدينة «سيجونج» والعاصمة الإدارية الجديدة

شارك سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، هونج جين ووك، في حفل التوقيع الافتراضي لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال التنمية الحضرية بين الوكالة القومية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا (NAACC)، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في جمهورية مصر العربية (ACUD).

جاء ذلك بمشاركة السفير المصري لدى جمهورية كوريا الجنوبية، خالد عبد الرحمن، لتعزيز التعاون الثنائي في بناء المدينة الإدارية في كوريا الجنوبية والعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، شاملاً مجالات التعاون مثل التخطيط الحضري والمدن الذكية وتشغيل المدن وإدارتها.

تعزيز التعاون التنموي الحضري الثنائي في المستقبل

وذكر «جين ووك»، في بيان، اليوم، أن مذكرة التفاهم هذه ستكون نقطة انطلاق لتعزيز التعاون التنموي الحضري الثنائي في المستقبل.

وأكد السفير الكوري، أنه بالنظر إلى العلاقات الثنائية القوية بين البلدين واتساع مجالات التعاون الثنائي، فإن المذكرة ستساهم ليس فقط في الانتهاء بنجاح من بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ولكن أيضًا في تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين، مشددًا على أن السفارة ستعمل عن كثب مع جميع الشركاء ذوي الصلة لتحقيق نتائج مثمرة من خلال المذكرة.

تشابه كبير بين مدينة سيجونج والعاصمة الإدارية في البلدين

من جانبه، قال مدير الوكالة القومية لتشييد المدن الإدارية في جمهورية كوريا NAACC، لي سانج ريه، إن مدينة سيجونج الإدارية في جمهورية كوريا تشبه إلى حد كبير العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، معربًا عن أمله في أن يقوم البلدان، بدءًا من مذكرة التفاهم، بإنشاء نظام تعاون قوي ووضع مشاريع ناجحة في المستقبل.