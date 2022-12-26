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سفير كوريا الجنوبية: نسعى لتوسيع التعاون مع مصر في مجال الفضاء والطيران

كتب:

أزهار شهاب الدين
01:45 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة هونج جين ووك

سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة هونج جين ووك

قال سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، هونج جين ووك، إنَّ مصر منذ أن أصبحت دولة شريكة ذات أولوية في المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) في عام 2021، استمر تعزيز التعاون الإنمائي بين البلدين.

وأضاف سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، أنَّه جرى تعزيز العلاقات الثنائية، من خلال زيارة الرئيس الكوري لمصر في يناير من هذا العام، فضلًا عن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ويون سوك يول في 20 أكتوبر الماضي، معربًا عن أمله في توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات ذات توجه مستقبلي مثل الطاقة المتجددة والفضاء والطيران.

عقد تصنيع وتوريد 320 مركبة مترو أنفاق

وشدد «جين ووك»، في بيان أصدرته سفارة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على النتائج المثمرة مثل عقد تصنيع وتوريد 320 مركبة مترو أنفاق مع شركة هيونداي روتيم وتبادل المذكرات لإنشاء نظام شراء إلكتروني عام، معربًا عن ارتياحه لنجاح التعاون الإنمائي الثنائي؛ لأنه لا يساعد فقط في تعزيز التنمية الاقتصادية لمصر ولكنه يسهم أيضًا في تحسين حياة الشعب.

مذكرة تفاهم بشأن التعاون المالي بقيمة مليار دولار

وأشار إلى أنَّ حجم التعاون التنموي الثنائي مستمر في التوسع، بما يشمل مذكرة التفاهم بشأن التعاون المالي بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF) الموقعة في يناير 2022، و460 مليون دولار من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية (EDCF) في عقد لتصنيع وتوريد عربات مترو الأنفاق مع شركة «هيونداى روتيم».

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بقلم أزهار شهاب الدين