وزير الإسكان: العاصمة الإدارية حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسعى جاهدة لإنشاء مدن الجيل الرابع كمدن مستدامة تلبي احتياجات المواطنين في كل النواحي الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية وتوفير بيئة رقمية صديقة محفزة للعلم والإبداع، فضلا عن التحول التكنولوجي للأجيال والمدن الجديدة السابقة.

المخطط الاستراتيجي لمصر استهدف إنشاء مراكز تنموية

وأضاف «الجزار»، خلال انطلاق مؤتمر الإسكان العربي السابع بعنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، حيث استهدف المخطط الاستراتيجي لمصر إنشاء مراكز تنموية جديدة قائمة على الاقتصاد المعرفي باستخدام أحدث التطبيقات العالمية والأسس التخطيطية في بناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها بناء مراكز للمال والأعمال بها أطول برج إداري وأفريقي في أفريقيا.

منطقة الحي الحكومي تضم كل الوزارات والجهات الحكومية

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن منطقة الحي الحكومي تضم كل الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السكانية لشرائح المجتمع كافة، هذا الأمر أدى بدوره إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لكل المطورين العقاريين محليًا وعالميًا، مضيفًا أن الحكومة المصرية سعت جاهدة في إطلاق «حياة كريمة» في إطار تبني الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة قومية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وأشار، إلى أن مشروع «حياة كريمة» يستهدف تطوير الريف المصري في كل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وخاصة مرافق البينة الأساسية والخدمات، لتحقيق التنمية الشاملة للريف بما يحقق نقلة نوعية في حياة سُكانه كهدف أساسي من أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها جمهورية مصر العربية عام 2021.