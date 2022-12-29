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أسعار تذاكر القطارات المكيفة للدرجتين الأولى والثانية للأجانب بالدولار

كتب:

محمد سامي
11:49 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
أحد القطارات

أحد القطارات

قال مصدر بالهيئة القومية للسكك الحديدية، إنّه تم إصدار تعليمات جديدة بشأن استقلال الأجانب قطارات السكة الحديد، على الخطين القبلي والبحري «القاهرة - الأقصر - أسوان» والعكس.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّه تم السماح للأجانب بالسفر داخل قطارات الدرجة الأولى والثانية VIP، والقطار التالجو الفاخر، والقطارات الإسبانية، بمقاعد محددة لهم.

أسعار تذاكر السفر للأجانب على خطوط السكة الحديد

وأوضح المصدر أنّ أسعار تذاكر استقلال الأجانب لقطارات السكة الحديد، تأتي كالآتي:

خط القاهرة / أسوان والعكس 

50 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الأولى.

40 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الثانية.

40 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الأولى.

30 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الثانية.

خط القاهرة / الأقصر والعكس

45 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الأولى.

35 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الثانية.

35 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الأولى.

25 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الثانية.

الأقصر / أسوان والعكس

25 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الأولى.

20 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الثانية.

20 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الأولى.

15 دولارا القطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الثانية.

خط القاهرة / الإسكندرية والعكس

25 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الأولى.

20 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الثانية.

20 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الأولى.

15 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الثانية.

خط الإسكندرية / أسوان وبالعكس

65 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الأولى.

55 دولارا لقطار VIP لعربات الدرجة الثانية.

50 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الأولى.

40 دولارا للقطار الإسباني المكيف لعربات الدرجة الثانية.

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