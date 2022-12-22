السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة درجة ثالثة مكيفة بين محطتي «المنيا.. سوهاج»

قررت هيئة السكة الحديد، تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة المكيفة بين محطتي «المنيا- سوهاج»، والعكس، في إطار حرص وزارة النقل المتمثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، لتقديم أفضل خدمة لمستقلي القطارات.

وأوضحت أن ذلك اعتبارًا من السبت 24 ديسمبر 2022، ويأتي بيان تشغيل هيئة السكة الحديد وفقًا للتالي:

- قطار 3500 يقوم من المنيا الساعة 5:10 صباحًا يصل سوهاج الساعة 8:40 صباحًا بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

- قطار 3501 يقوم من سوهاج الساعة 2:30 مساءًا يصل المنيا الساعة 6:05 مساءًا بتركيب (عدد 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية تهوية ديناميكية + عربة قوى).

وتسعى الهيئة القومية للسكة الحديد، بتقديم أفضل الخدمات لمستقلي القطارات، وتوفير كافة سُبل الراحة خلال استقلالهم للقطارات.