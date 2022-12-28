قطار الصعيد يدهس مزارعا على خط السكة الحديد في قنا

لقي مزارع مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث اصطدام عربة كارو مع قطار، فيما نفق حماره، في أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية الأشراف جنوب محافظة قنا.

مصرع مزارع في قنا

تلقى مرفق إسعاف قنا بلاغًا بمصرع، عبده إسماعيل محمد، 50عامًا، إثر حادث اصطدام عربة كارو مع قطار، في أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

وتبين من التحريات الأولية ، أن المزارع كان قادمًا من القرية وفي أثناء عبوره المزلقان للذهاب لزراعاته، تفاجأ بقطار ركاب قادمًا من الوجه البحري، واصطدم به وتوفي على شريط المزلقان.

تسيير حركة القطار

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن حركة القطارات في الصعيد في الاتجاهين لم تتوقف وجرى تسير حركة القطار مباشرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قنا العام.

وحُرر محضرًا بالواقعة وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.