الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: نتائج مبشرة لعلاج جلطات الدماغ

قال الدكتور فؤاد عوادة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن التوصل لمحاربة الجلطات الدماغية من خلال الذكاء الاصطناعي أمر جيد ومفيد، إذ أن القارة الأوروبية وخاصة إيطاليا تشهد ارتفاع نسبة المسنين المعرضين للإصابة بالجلطات الدماغية، مشيرًا إلى أن العديد من الدراسات تحارب الجلطات الدماغية، وتؤكد هذه الدراسات أهمية أن يتم اكتشاف المرض وتشخيصه بأسرع وقت ممكن.

كل ساعة تأخير في اكتشاف الجلطة الدماغية لها تأثير سلبي على الدماغ

وأضاف عوادة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن كل ساعة تأخير في اكتشاف المرض لها تأثير سلبي على الدماغ، وقد تؤدي إلى التعرض للسكتة الدماغية على غرار السكتة القلبية، كونه يسبب ضرر أكثر بالدماغ ويوسع هذا الضرر، إذ كلما كانت الجلطة الدماغية قوية كلما كانت نسبة تأثيرها على الدماغ أكبر، وبالتالي يكون تأثيرها على الجسم واحتمالية حدوث الشلل تكون أكبر.

أبرز إسهامات الذكاء الاصطناعي لعلاج الجلطات الدماغية

وأوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن الدراسة الحديثة تضم نقطتين هامتين وهما أن الذكاء الإصطناعي سيساهم بصورة كبيرة في التشخيص المبكر للجلطات الدماغية، أما النقطة الثانية هي مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحديد خطة العلاج، وزمن العلاج، لأنه بالنسبة للجلطة الدماغية من الأهم أن أول أيام وأول أشهر وخاصة أول 6 أشهر للعلاج المبكر وبانتظام، إذ يحرص الأوروبيون على أن تكون أول جرعة بالعلاج في غرفة الإنعاش بمجرد التشخيص مباشرة، لافتًا إلى أهمية المعرفة المبكرة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي بهذا المرض تحديدًا.