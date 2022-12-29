8 مميزات لخدمة الذكاء الاصطناعي «bot chat» على واتساب.. سرعة إنجاز الخدمات

تُسرع وزارة الداخلية الخطى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، لذلك أطلقت خدمة جديدة عبر تطبيق «واتساب»، للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة من أجل تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية، والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات، وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

خطوات خدمة «الداخلية» الجديدة عبر «واتساب»

وتقدم «الوطن» خطوات خدمة «الداخلية» الجديدة عبر واتساب للرد على استفسارات المواطنين للخدمات الإلكترونية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان رسمي، كالتالي:

- خدمة إلكترونية جديدة لـ«الرد الآلي اللحظي» على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة.

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي «bot chat»، عبر تطبيق «واتساب» عن طريق الرقم 01022772277.

- خدمة الذكاء الإصطناعى «bot chat» تهدف إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعا، وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظيا.

- تساهم خدمة الذكاء الاصطناعي «bot chat» في سرعة إنجاز خدمات «الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – المرور – تصاريح العمل - الحج – الأدلة الجنائية».

- وأيضًا سرعة الرد على واتساب عن طريق خدمة الذكاء الاصطناعي «bot chat» لهذه الخدمات: «الالتحاق بأكاديمية الشرطة – الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن – الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة – بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – مجندى وزارة الداخلية – خدمات متنوعة أخرى».

تقليل حجم الاستفسارات والشكاوى

- تقليل حجم الاستفسارات والشكاوى، التي ترد للجهات الشرطية التي تقدم الخدمات الجماهيرية، التي يجرى تقديمها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية.

- دراج تلك الاستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين «العربية – الإنجليزية».

- تطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.