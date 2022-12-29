«الاعتماد والرقابة الصحية» تعلن تفاصيل امتحان شهادة «ايجيكاب»

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي لها اليوم، عن التفاصيل الخاصة بامتحان شهادة «ايجيكاب»، التي تعد أول شهادة مصرية من نوعها في مصر والوطن العربي وتمنح للمتخصصين في إعداد المنشآت الصحية للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك تماشياً مع رؤية الهيئة في نشر ثقافة الجودة والسلامة في قطاع الرعاية الصحية وبناء القدرات للمتخصصين في الرعاية الصحية في مصر.

اختبار شهادة EGYCAP

وأوضح البيان أن اختبار شهادة EGYCAP سيعقد بشكل ربع سنوي خلال شهور يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من العام المقبل على أن يتم اتاحة وتفعيل رابط التسجيل يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 من خلال الموقع الالكتروني للهيئة: www.Gahar.gov.eg والذي يتيح تحميل كتيب لشرح كافة التفاصيل الخاصة بالبرنامج.

شروط التأهل للامتحان

ومن أهم شروط التأهل لامتحان أن يكون المتقدم من أعضاء مهن الرعاية الصحية أو من التخصصات الأخرى التي تعمل حاليًا في قطاع الرعاية الصحية، وأن يكون حاصلا على كل من الدبلوم المهني المؤهل لامتحان EGYCAP من إحدى المؤسسات التعليمية التي وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع GAHAR لهذا الغرض، وشهادة اجتياز برنامج EGY-CAP الخاص بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتضمن شهادة EGY-CAP أن جميع الحاصلين عليها يتبنون المبادئ الأساسية التي تدعم تقديم خدمات رعاية صحية فعالة وآمنة، وذات كفاءة ومتمركزة حول المريض من خلال:

- القدرة على تحديد أولويات التحسين.

- إعادة تصميم أنظمة تقديم الرعاية الصحية لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.

- تأسيس نظام صحي يدعم الممارسات القائمة على الأدلة.

- إدارة التغيير في الخدمات الصحية بما يعزز جودة مخرجات الرعاية الصحية.

- تيسير استخدام تكنولوجيا المعلومات.

- تمكين الموارد البشرية وبناء وتطوير قدراتهم.

- دعم تقديم خدمات الرعاية الصحية متمركزة حول المريض لتلبية احتياجاته وتوقعاته وتفضيلاته مما يؤدى إلى تحسين تجربته.

- ضمان سهولة حصول جميع المرضى على الرعاية الآمنة عالية الجودة.

- تقليل معدل الوفيات من خلال الحد من الأخطاء التي يمكن منعها.

- دعم تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة مع الاستخدام الأمثل للموارد لتعظيم القيمة المضافة.

- إنشاء نظام رعاية صحية أكثر إنصافًا للجميع، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرقية.

- تبنى نموذج القيادة التشاركية.

- مكافحة ومنع انتشار العدوى.