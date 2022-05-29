«الرقابة الصحية» تعلن معايير بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء

كشف الدكتورأشرف إسماعيل، رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، معايير لبناء وهيكلة المستشفيات الخضراء في مصر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وتابع الدكتور أشرف اسماعيل خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم: «متطلبات بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء تعزز ما جاء بالأهداف الأممية التى تحافظ علي البيئة»، مشيرا الى أن المتطلبات التى تم وضعها راعت كثيرا أحدث معايير العالمية الخاصة بتحقيق التميز للمنشآت الطبية وتعزيز المسؤلية البيئية.

8 معايير لمنشآت رعاية صحية خضراء ومستدامة

وأوضح رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، المتطلبات تتضمن 8 معايير لمنشآت رعاية صحية خضراء ومستدامة من خلال 10 متطلبات أولها القيادة الفعالة والتخطيط لبيئة خضراء ومستدامة بالاضافة إلي كفاءة استخدام الطاقة والتحول إلي الطاقة النظيفة والمتجددة فضلا عن الحفاظ علي استدامة الموارد.

إدارة المخلفات الخاصة بالرعاية الصحية

وأضاف «إسماعيل» تضمنت متطلبات بناء وهيكلة المستشفيات الخضراء ايضا إدارة المخلفات الخاصة بالرعاية الصحية وسلامة واستدامة وصحة الغذاء وتعزيز خيارات الشراء الأخضر بالاضافة إلي المبانى الخضراء المستدامة التى تراعى أعمال التشييد والبناء مع عدم الاخلال بالنظم المختلفة.

الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة والاعتماد تنظم مؤتمر صحفي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر.