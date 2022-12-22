«الرقابة الصحية» تنظم برنامجا تأهيليا للتمريض في مستشفى شفاء الأورمان

نظمت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، برنامجا موسعا لبناء القدرات في الجودة للتمريض، جرى تصميمه وتنفيذه لأول مرة بالتعاون مع المستشفى، بعد حصوله على اعتماد الهيئة وفقا للمعايير الوطنية للجودة الصحية، بهدف التعريف بدور التمريض في تطبيق معايير الجودة وتحقيق سلامة المرضى أثناء تلقيهم الخدمات الصحية.

تفاصيل البرنامج التدريبي

وشمل البرنامج الذي عقد بمقر مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر، بحضور 30 من أطقم التمريض والعاملين بالجودة، وكيفية تأسيس رعاية صحية متمركزة حول المريض واحتياجاته، والتعريف بمسؤولية التمريض في ضمان حقوق المرضى، وأفضل أساليب الاتصال بين أعضاء فرق التمريض على مختلف المستويات، ونظم تقييم التمريض الأساسية والمتخصصة.

وفي كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج، أكد الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ الجودة مسؤولية الجميع، وجوهرها هو الاهتمام بالفرد، مؤكدا أهمية مشاركة جميع الأطراف في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المؤسسة الصحية بعد نجاحها في الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير GAHAR مقياسه الأساسي هو استدامة نظم الجودة، مشيدا بجهود فرق المستشفى في استيعاب المعايير وتطبيقها خلال رحلة الحصول على الاعتماد لبناء نظم الجودة القوية، على نحو يلبي الاحتياجات الصحية الفعلية للمرضى.

من جانبه، قال الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، إنّ التدريب لأطقم التمريض بـ المستشفى جاء بعد حصوله على الاعتماد الذهبي كأول مستشفى خضراء صديق للبيئة في مصر، مؤكدا أنّ ذلك يهدف للحفاظ على مستوى الأداء، والوقوف على مستجدات التطوير العلمي والعملي، ورفع وبناء قدرات فريق التمريض لإكسابهم المفاهيم الأساسية للجودة الصحية والمعايير الخاصة بالتمريض والفهم الصحيح لها والحلول المثالية لتطبيقها بالمستشفى.

شبكة المستشفيات الخضراء

وفي ذات السياق، أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنّه جرى تنظيم تدريب لفريق التمريض بالمستشفى، التي حققت الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديق للبيئة في مصر، بجانب تسجيلها على شبكة المستشفيات الخضراء.

وأكد أنّ التدريب بالتنسيق الكامل مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، من أجل الحفاظ على مستوى الأداء المتميز وذلك لمستويات إدارية مختلفة في منظومة التمريض بين (رؤساء الأقسام- مشرفي الوحدات) على مستوى الأقسام، مشددا على أنّ المستشفى عمدت منذ افتتاحها وحتى الآن على التطور المستمر وتقديم خدمات طبية مميزة للتخفيف عن مرضى السرطان بالصعيد.

تضمن البرنامج الذي عقد على مدار 3 أسابيع، تركيز الضوء على معايير الرعاية التمريضية في الوحدات المتخصصة، والخدمات المساعدة في ممارسة التمريض، فضلا عن تحقيق الجراحة الآمنة وإجراءات الجائحة المرضية، ودور التمريض في دارة السجلات الطبية ومكافحة ومنع العدوى، وللانتقال من مستوى الشرح النظري إلى المستوى التطبيقي عددا من ورش العمل، تستهدف مشاركة المتدربين في نماذج لسيناريوهات واقعية تمثل محاكاة للخدمات التي يتلقاها المريض والمراحل التي يمر بها وفقا لمعايير الجودة التي تطبقها الجودة.