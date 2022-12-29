«س و ج».. تفاصيل زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2023.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور الإجابة عن أبرز الأسئلة حول قرار زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.

ما هي قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص؟

وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدني لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

ما هو موعد سريان العلاوة الدورية للقطاع الخاص؟

حدد قرار الزيادة، أن يكون سريان العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

كم كان الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص قبل قرار الزيادة؟

كان الحد الأدنى للجور في القطاع الخاص قبل قرار الزيادة 2400 جنيه.

هل سيكون هناك زيادة أخرى للحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

وفقًا لتصريحات علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، سيكون هناك اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور خلال الفترة القليلة المقبلة وقبل منتصف العام المقبل 2023، لرفع الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه كالقطاع الحكومي.

ما هو الدافع لزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع إلى 2700 جينه؟

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تبذل جهودا في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، مشيرة إلى أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، وأن الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.