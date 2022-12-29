تداول 14 ألف طن بضائع متنوعة و847 شاحنة بمواني البحر الأحمر

تشهد مواني البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في تداول البضائع، اليوم الخميس، كما انتظمت حركة وصول السفن ومغادرتها، وبلغ حجم التداول اليوم 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

5 سفن على أرصفة المواني اليوم

وأعلن المركز الإعلامي التابع لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 5 سفن، مشيرا إلى تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و847 شاحنة و76 سيارة.

وذكر البيان الإعلامى للهيئة، أن حجم حركة تداول الواردات سجلت 5 آلاف طن بضائع، و432 شاحنة، و52 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و415 شاحنة، و24 سيارة.

سفن تغادر ميناء سفاجا

وأوضح البيان، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينة «دليلة»، فيما استقبل أمس 4 سفن، هي «الحرية1»، و«الحرية2»، و«دليلة» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتان «الحرية2» و«بوسيدون إكسبريس». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.