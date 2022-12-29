وزير التعليم العالي ينتدب أيمن فريد مساعدا له للتخطيط الاستراتيجي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي قرارًا بانتداب الدكتور أيمن أحمد فريد حمزة، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مساعدًا للوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

الدكتور أيمن فريد

يذكر أن أيمن فريد حاصل على الدكتوراه في مجال التصميم المُستدام من جامعة عين شمس، ومحاضر زائر بجامعتي كليمسون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهواجونج بجمهورية الصين الشعبية.

وشغل أيمن فريد العديد من المناصب ومنها، مستشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى إدارة العديد من ملفات التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، كما تولى منصب أول مديرًا لمركز التوظيف بجامعة عين شمس، والذى يهدف إلى دعم المسار المهني للطلاب، والعمل على الربط بسوق العمل من خلال تنظيم العديد من الفاعليات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجامعة، وكُبري الشركات المحلية والدولية، إضافة إلى عضويته بدائرة الابتكار والتوظيف بالجامعة.

كما تقلد منصب مدير ستوديو التصميم الدولي، والذي يجمع طلاب من جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، فضلًا عن أنه عمل كمنسق لأول برنامج للإسكان تقدمه جامعة حكومية، كما شغل وظيفة نائب مدير مكتب التعاون الدولي بهندسه عين شمس، وممثلًا للقطاع الهندسي عن الطلاب الوافدين بقطاع العلاقات الدولية بجامعه عين شمس.

وشارك أيمن فريد من خلال عمله بجامعة عين شمس، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العديد من المشروعات القومية من ضمنها مشروعات «إسكان أهالينا 1 و2 و3 لتطوير العشوائيات»، كما شارك في تصميم مشروع الجامعات الأهلية، وعمل دراسات تطوير المركز الثقافي المصري بواشنطن، بالإضافة إلى العديد من مشروعات تطوير بجامعة عين شمس ومنها، مشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس، ومشروع مركز الابتكار وريادة الأعمال، والذي حصل على أول شهادة للإيدج الدولية من البنك الدولي بمصر.