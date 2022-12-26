وزير التعليم العالي: إصدار 160 دورية ومجلة حول التغيرات المناخية

صرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن قضية التغيرات المناخية حظيت باهتمام الجامعات، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية خلال عام 2022، مشيرًا إلى تعدد جهود الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية.

زيادة النشر الدولي

وأشار الوزير، إلى جهود الجامعات المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، حيث قامت الجامعات الحكومية بإصدار أكثر من 160 دورية ومجلة وكتاب علمي حول التغيرات المناخية، كما نشرت 957 بحثًا حول التغيرات المناخية، وساهمت في زيادة النشر الدولي ليصل إلى 840 بحثًا دوليًا في هذا المجال، وتم تنظيم أكثر من 550 فعالية ومؤتمر وورشة عمل حول التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فضلًا عن إعداد 363 مشروعًا بحثيًا، وأكثر من 47 اتفاقية تعاون دولية، كما تناولت 631 رسالة ماجستير و304 رسائل دكتوراه موضوعات تتصل بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنظيم الجامعات المصرية لـ914 دورة تدريبية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، و927 دورة تدريبية للدراسات العليا.

ولفت «عاشور»، إلى المشاركة الفعالة والمتميزة للجامعات المصرية والمراكز البحثية في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر2022، حيث أقيمت أجنحة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالمنطقة الخضراء؛ لاستعراض أبرز المشروعات البحثية التي تهدف إلى مُجابهة التغيرات المناخية.

كما لفت إلى إطلاق مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية، وذلك على هامش مؤتمر قمة المناخ (COP 27)، والتي أطلقتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) للحفاظ على الآثار في الدول، من خلال تسجيل المناطق الأثرية في الدول الأعضاء، والتي وصلت إلى 260 موقعًا في 33 دولة من الدول الأعضاء، من بينها 7 مواقع أثرية مصرية، حيث تعمل المنظمة على دعم الجهود من أجل الحفاظ على الآثار.

فعاليات «يوم العلم»

وشملت فعاليات «يوم العلم» على هامش مؤتمر قمة المناخ (COP27)؛ بهدف إبراز أهمية العلم ودور التكنولوجيات الحديثة وتكثيف البحوث العلمية التطبيقية؛ لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، واختتمت فعاليات يوم العلم بعدة توصيات منها: إعادة توجيه بوصلة العلوم والتكنولوجيا للبحوث والابتكارات الخضراء، وتخصيص نِسبة من تعهدات التمويل الأخضر للبحوث والابتكارات الخضراء في إفريقيا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن بروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي التعليم العالي والبيئة يهدف إلى دمج موضوعات البيئة ومنها تغير المناخ في مشروعات تخرج الطلاب، وتنفيذ أنشطة البيئة في الجامعات، ودعم مبادرات وأطروحات الطلاب في مجال البيئة، وكذلك تنفيذ مناهج لطلاب الماجستير، حول التغيرات المناخية والإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.

واستعرض جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، والتي تقوم بدعم عدة برامج ونداءات في المجالات الثلاثة ذات الأولوية لتغير المناخ، وهي (الطاقة المُتجددة والغذاء والصحة)، مشيرًا إلى تقديم الدعم لعدد 67 مشروعًا، بإجمالي تمويل بقيمة 106 ملايين جنيه، حيث تُمول أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا 43 مشروعًا بقيمة 66 مليون جنيه، وتمول هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا 24 مشروعًا بحثيًا بقيمة 40 مليون جنيه.

دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية

وأشار إلى تنفيذ عدة مبادرات من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، للتعامل مع قضايا التغيرات المُناخية باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المُستدامة للدولة التي تعمل الوزارة على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر وتهديدات مُحتملة، فضلا عن مشروع إنشاء الصندوق الأخضر للتكيف مع تغيرات المناخ والحفاظ على الطبيعة، ودعم تنمية المناطق الريفية والساحلية، والحفاظ على التراث الطبيعي والمناطق الأثرية، وتشجيع الابتكار الأخضر للتخفيف من آثار تغيرات المناخ.

وفي مجال التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية، أشار الوزير إلى إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم للحصول على منح بحثية بقيمة 4 ملايين دولار للبحوث التطبيقية المُبتكرة التي تُركز بصفة خاصة على الطاقة والمناخ لتطوير الحلول المُبتكرة المُتعددة لقطاع الطاقة في مصر؛ بهدف تمويل البحوث التي يقوم بها أكثر من 50 من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 75 من الطلاب بالجامعات المصرية الشريكة وجامعة ولاية أريزونا الأمريكية، ذلك ضمن برنامج البحوث والتبادل المعرفي الذي يعُد أحد مكونات مشروع مركز التميز في الطاقة المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشار إلى إطلاق معهد إعداد القادة بحلوان فوج التنمية المُستدامة والطاقة المُتجددة تحت شعار «منارات الحياة»، وكذلك نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمشاركة 150 طالبًا وطالبة من الجامعات المصرية، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الوزارة في بناء فكر الطلاب، ورفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعات المصرية حول التغيرات المناخية، والخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح الوزير استضافة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فعاليات المؤتمر التأسيسي لتدشين مبادرة «حلوان باللون الأخضر»؛ بهدف إعادة الحياة لمناطق حلوان المختلفة لتميزها بالحدائق والمتاحف والقصور والمباني الأثرية والتاريخية، وتأتى هذه المبادرة تماشيًا مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «اتحضر للأخضر» لتطوير منظومة الحياة في حلوان.