وزير التعليم العالي ينتدب محمد الشرقاوي مساعدا له للشؤون الاقتصادية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بانتداب محمد رمضان الشرقاوي، المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة، مساعدًا للوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية.

وزير التعليم العالي

يذكر أنّ الدكتور محمد الشرقاوي حصل على درجة الدكتوراه في التمويل من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة البريطانية، كما حصل على عضوية الجمعية الأمريكية للتمويل وجمعية المحاسبة والتمويل البريطانية، بالإضافة إلى أنه حاضر في الجامعات البريطانية كجامعة استراثكلايد، إدنبرة، وكوفنتري.

كما شغل الشرقاوي مناصب عدة منها المدير التنفيذي لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، ورئيس وحدة حل مشاكل المُستثمرين بالوزارة، كما أنه عضو اللجنة الدائمة لدراسة وفرز المُقترحات والأفكار الهادفة لدعم أداء الاقتصاد، ومتابعة مقترحات المؤتمر الإقتصادي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية بمصر.

كما شارك في إعداد الخطط الاستثمارية للوزارة، وأشرف على دراسات جدوى الجامعات الأهلية الجديدة، بالإضافة إلى المشاركة في مفاوضات وإبرام عقود الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأجنبية، فضلًا عن مشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية وورش العمل حول التمويل والاستثمار.