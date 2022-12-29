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«أزهر الشرقية»: انتهاء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي دون شكاوى

كتب:

نظيمه البحرواي
12:29 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
أزهر الشرقية: انتهاء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي دون شكاوى

أزهر الشرقية: انتهاء امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي دون شكاوى

تابع الدكتور السيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ سير امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول في اليوم الختامي، حيث تفقد سير العمل بعدد من لجان إدارة غرب الزقازيق، للاطمئنان على حسن الأداء . 

إجراء التصحيح ورصد الدرجات بكل شفافية دون تأجيل 

وخلال الزيارة، وجه رئيس المنطقة الأزهرية بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، مشدداً علي فرض الانضباط، مطالباً بضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والتربية الفنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

وتبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي اعتباراً من الأحد المقبل، الموافق الأول من يناير 2023.

وأوضح رئيس الإدرارة المركزي، أن الهدف الرئيسي لامتحانات النقل هو الوقوف على مستوى التلاميذ، للتأكد من تحقيق الأهداف المعرفية للدروس المشروحة خلال الفصل الدراسي الأول.

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