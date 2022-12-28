الأزهر يرد على 16 ألف تفاعل غاضب من تهنئة الأقباط: تهديد للسلم العام

علق مرصد الأزهر على الخلاف حول تهنئة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، والذي يتجدد مع قرب نهاية كل عام، رغم أن الأزهر الشريف حسمه منذ أمد بعيد، والذي ظهر في تهنئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، التي وجهها للبابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس أساقفة كانتربري الدكتور جاستن ويلبي، وبطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب.

وقال المرصد إن تلك التهنئة حملت في طياتها دعوة صريحة لإعلاء صوت الأخوَّة والسلام من أجل أن يسود الأمان والاستقرار في كل مكان، ولكن حدث تباين في ردود الفعل حولها، ففي مقابل 30 ألف تفاعل بالإيجاب على التهنئة جاء أكثر من 16 ألف تفاعل غاضب وساخر من الرافضين لفكرة تهنئة المسيحيين بأعياد الميلاد.

وتابع مرصد الأزهر في بيان: «يأتي هذا انطلاقًا من الجهل بتعاليم الدين والمفاهيم المغلوطة التي روج لها البعض حول تعارض ذلك مع العقيدة الإسلامية، في إذكاء واضح لنبرات العنف والكراهية ضد الآخر المخالف في الدين، وهو تفاعل يدل عن فهم خاطئ لنصوص الدين ويقود إلى تهديد السلم العام وازدراء الأديان، ما يترتب عليه عقوبة قانونية ومخالفة دينية».

الاستدلال بأقوال مكذوبة

وأوضح مرصد الأزهر: «قد تجاوز هؤلاء الأمر إلى حد الاستدلال بأقوال مكذوبة على العلماء وتفسيرات متشددة لنصوص الشريعة أو فتاوى قديمة كان لها سياقها ومناسباتها التاريخية، وبرز هذا التجاوز في حق كل من يفتي أو يتبنى القول بجواز تهنئة الأخوة المسيحيين بأعيادهم، وهو ما لاحظناه جليا في التعليقات المصاحبة لتهنئة فضيلة الإمام الأكبر للأخوة المسيحيين في الشرق والغرب».

وأشار إلى أن هذه الإحصائية تظهر الجانب السلبي من الأفكار المغلوطة والمتطرفة التي تستغل الجهل بمسائل الشريعة لتكفير وتضليل الناس بتهم واهية ليس لها وجود إلا في أذهان مروجيها وتلقى صدى لدى ضعاف النفوس، ما يقودنا إلى تكرار الدعوة لضرورة الالتزام التام بما تصدره المؤسسات الرسمية من فتاوى شرعية وآراء فقهية متعلقة بهذا الشأن، مع إعمال حسن الظن بعلماء الأمة ورموزها.

وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن التهنئة هي أحد أوجه «البرّ» التي حثنا عليها الإسلام تجاه الناس عامة، فعندما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير قدوة لنا بالجار؛ لم يحدد ديانته بل جاء الحث ليشمل الجميع، فمن شأن هذه المعاملات الإنسانية الحسنة أن تكسر الصورة النمطية السلبية التي ترسخت في أذهان البعض جراء المحتويات المقدمة بوسائل الإعلام أو عبر شخصيات متشددة تكيف نصوص الدين –ولا نخص هنا الدين الإسلامي فقط بل أصبح شائعًا في كافة الأديان- وفق رؤيتها المخالفة لما جاء في تلك النصوص.

وجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف التهنئة إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد، معربا عن أمله في أن يكون العام المقبل مليئا بالخير والسلام تنتهي فيه الصراعات كافة، وتسود روح السلام والأخوة الإنسانية العالم أجمع.