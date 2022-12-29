«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة جماهيرية للطلاب المصريين والوافدين

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مسابقة بعنوان «ثقافة بلادي»؛ لنقل ثقافتنا المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، عن طريق التزامل بين طالبين مصري، ووافد يتعلم على أرض مصر ويدرس بالأزهر الشريف، وانطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي.

يأتي هذا في إطار توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبإشراف وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ورئاسة الدكتور نظير عيّاد الأمين العام للمجمع، وتنفيذ إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، وجميع قطاعات الأزهر الشريف.

وأعلنت اللجنة التنفيذية للمسابقة، أنّها تستهدف التأكيد على الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وأعرافه وعاداته وتقاليده، ومن ثم تمكينهم من اللغة العربية عامة واللهجة المصرية خاصة، وتعريف الطالب المصري بثقافات الشعوب الأخرى وأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، وتنشيط السياحة المصرية من خلال تعريف الوافدين بأبرز الأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصرنا الحبيبة، وتنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال بثّ روح الألفة والتعاون، وتفعيل المشاركة الهادفة بين الأزهر وقطاعات الدولة المختلفة.

كما يُشترط في المسابقة عدة شروط من أهمها: أن يتكون فريق العمل من طالبين: مصري، ووافد يتعلم على أرض مصر، وأن يكونا داخل إحدى المرحلتين: الثانوية، أو الجامعية، وأن يستوعب العمل محاور التقييم، والالتزام بآليات التقديم وتسليم الأعمال، والالتزام بجميع الضوابط، مع تسليم العمل في الوقت المحدد له.

وبيّنت اللجنة أن محاور تقييم المسابقة تضم عشرة محاور تتمثل في:

المحور المعرفي:

ويهدف إلى تعرف الطالبين المشاركين في المسابقة على ثقافة بلديهما بما تشمله من أعراف وعادات وتقاليد، المحور المهاري: ويهدف إلى اكتساب الطالبين جملة من المهارات المتنوعة كمهارة اللغة، ومهارات فنون الرسم والتصوير، ومهارات التعامل مع الحاسوب والشبكات العنكبوتية، وغيرها.

المحور العلمي:

ويهدف إلى تسهيل مدارسة بعض العلوم المختلفة فيما بين الطالبين، وكشف الغامض من عباراتها خلال مدة المسابقة، المحور الثقافي: ويهدف إلى الاطلاع النظري على جملة من الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية سواء في بلدنا مصر، أو في البلاد الأخرى.

المحور السياحي:

ويهدف إلى الاطلاع العملي عن طريق زيارات ورحلات منظمة لتلك الأماكن السياحية، والأثرية، والحضارية في مصرنا الحبيبة؛ تنسيقًا مع الجهات المعنية من وزارتي السياحة والثقافة معًا.

المحور التكنولوجي:

ويهدف إلى ممارسة الطالبين لفنيات تكنولوجية تتعلق بجودة التوثيق من فيديوهات وصور وأوراق إلكترونية سوف تُطلب من كافة المتسابقين، المحور الوجداني: ويهدف إلى تحقيق روح الألفة والمحبة والتآخي نتيجة التفاعل النشط بين الطالبين خلال هذه المسابقة.

محور النشر:

وهي درجة تعطى لأعلى المتسابقين تفوقًا في نشر إعلان هذه المسابقة على مواقع التواصل المتنوعة والمختلفة.

محور التميز:

وهو خاص بمن يحصل على أعلى الدرجات في المحاور الثمانية السابقة.

محور المقابلات:

وهي مقابلات تجرى للمتأهبين للفوز، وذلك قبل إعلان النتيجة النهائية، فإن تساوى المتسابقون في محور المقابلات فإن لجنة التحكيم سوف تكتفي - في اختيار العدد المطلوب - بتنويع الجنسيات المشاركة، وذلك؛ بهدف إعطاء فرصة لأكبر عدد مشارك من الدول المتسابقة.

وأوضحت اللجنة أن الاشتراك في المسابقة يكون عن طريق التسجيل على بوابة الأزهر الإلكترونية، كما أن تسليم الأعمال يكون عن طريق تسليم أسطوانة CD، يسجل فيها الطالبان أهم جولات التعارف وتبادل الثقافات المختلفة على ضوء محاور التقييم العشرة، وتحتوي هذه الأسطوانة على «فيديو» لا يزيد عن (15) دقيقة، ومجموعة «صور» لا تزيد عن (100) صورة، إضافة إلى كتابة العمل، وشرح ما هو موجود بأسطوانة الـCD في نسختين: الأولى بخط الوافد، والثانية بخط الحاسوب بالنسبة للمصري، على ألا يزيد العمل عن (25) صفحة، وأن تسلم الأعمال إلى أي من الأماكن الآتية: مجمع البحوث الإسلامية (مكتب شؤون الواعظات)، مدينة البعوث الإسلامية (بنين – بنات)، مركز تطوير الطلاب الوافدين.

جوائز المسابقة

وأشارت اللجنة إلى أن جوائز المسابقة عبارة عن جوائز مالية للفائزين على خمسة مستويات، لكل مستوى عدد من المراكز الفائزة والمستوفية للشروط والضوابط بإجمالي (370) ألف جنيه مصري، الأولى: خمسة جوائز قيمة الجائزة ٢٥ ألف جنيه، الثانية: خمسة جوائز قيمة الجائزة عشرون ألف جنيه ، الثالثة: خمسة جوائز قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، الرابعة: عشرة جوائز قيمة الجائزة سبعة آلاف جنيه، الخامسة: خمسة جوائز قيمة الجائزة خمسة آلاف جنيه، كما تقدم وزارة السياحة جائزة لكل الطلاب الفائزين، وهي عبارة عن زيارات للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والفيوم، ٣٠ جائزة لستين فائز، كما يقدم المجلس الأعلى للثقافة مجموعة من الكتب القيمة، لكل الطلاب الفائزين.

ويمكن للمتسابقين التسجيل في المسابقة من خلال الدخول على بوابة الأزهر عبر الرابط هنا