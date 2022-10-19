أستاذ في جامعة أسيوط يفوز بجائزة مسابقة مجمع البحوث الإسلامية

أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عن تهنئته للدكتور محمد عبدالرازق خضر، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بجامعة أسيوط، لحصوله على جائزة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك خلال مشاركته في المسابقة العالمية «للإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والتي عُقدت هذا العام في موضوع «الإعجاز التشريعي في الزكاة».

تعزيز قدرة الجامعة التنافسية

وأكد «المنشاوي» دعم الجامعة لجهود أعضاء هيئة التدريس لتحقيق ما تصبوا إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة، متمنيًا له مزيد من التميز والتفوق بما يضمن تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة منتسبيها لتقديم أفضل ما لديهم بما يعود بالنفع علي الجامعة لتحقيق رؤيتها وأهدافها.

تشجيع الباحثين على القراءة

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الرازق أن المسابقة تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، حيث تؤدي هذه المسابقات دوراً مهماً في تشجيع الباحثين على القراءة والإطلاع وإثراء معارفهم المختلفة، مضيفاً أن البحوث المقدمة أستهدفت الكشف عن أوجه الاعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في فريضة الزكاة.