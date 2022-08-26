الحكومة تعتمد انتخاب 6 أعضاء جدد في مجمع البحوث الإسلامية

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتخاب ستة أعضاء جدد بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وذلك بناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

أسماء أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الجدد

وضمت قائمة الأعضاء الذين تم اعتمادهم لعضوية مجمع البحوث الإسلامية، كلاً من الدكتور نظير محمد عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جاد الرب عبد المجيد، أستاذ الحديث وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق، والدكتور محمود حامد عثمان، أستاذ أصول الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بـ جامعة الأزهر بطنطا، والدكتور سلامة جمعة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعميد كلية اللغة العربية بإيتاي البارود السابق، والدكتور عبد الفتاح عبدالغني العواري، عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق وأستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.