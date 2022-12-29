مد خطوط مياه الشرب لمناطق محرومة في أسيوط بتكلفة 25 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع مد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بعزبة علي صالح بمركز ساحل سليم بتكلفة 25 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حفر وتركيب خطوط المياه

وبدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال التي يُجرى تنفيذها من حفر وتركيب خطوط المياه، وتضم 50 منزلاً حتى الآن، ومد شبكة بأقطار 4 و 1 بوصة بأطوال 2100 متر طولي بتكلفة 200 ألف جنيه، ضمن عملية مد وتدعيم المناطق المحرومة لمركز ساحل سليم والتي تقدر بـ 45 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه.

مبادرة «حياة كريمة»

والتقى المحافظ خلال زيارة موقع العمل بعض أهالي القرية، وطالبهم بالحفاظ على المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بالقرى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن المحافظ، استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل، لتذليل العقبات وإنهاء واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يُجرى تنفيذها بمراكز المحافظة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية، ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.