أزهر الشرقية يعلن الموعد النهائي لتسجيل طلبات امتحانات الإعدادية

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، أن السبت المقبل هو الموعد النهائي لتسجيل طلب الالتحاق الإلكتروني للدخول لامتحانات الشهادة الإبتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022 من خلال الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/login.aspx

والرابط خاص ببرنامج شؤون الطلاب لتسجيل الطلبات للدخول لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية والابتدائية، والمقرر عقدها اعتباراً من 14 يناير 2023 م بكافة الإدارات التعليمية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

مراجعة وفحص بيانات المتقدمين بكل دقة ومطابقة الاستمارة الالكترونية للنسخة اليدوية

وأوضح محمد عطية مسؤول الإعلام في المنطقة الأزهرية بالشرقية أن إدارة الامتحانات بديوان عام المنطقة تواصل استقبال استمارات الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، حيث يقوم الأعضاء المختصون بمراجعة وفحص بيانات المتقدمين بكل دقة ومطابقة الاستمارة الالكترونية للنسخة اليدوية، كما تقوم إدارة المعلومات بتقديم الدعم التقني للطلاب وأولياء أمورهم خلال عمليات التسجيل الإلكتروني.

تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيا ويدويا َ

وتهيب الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بالطلاب وأولياء أمورهم ممن لم يقومو بتسجيل طلبات التحاق دخول امتحانات الابتدائية والإعدادية سرعة الدخول للموقع وتسجيل الطلبات قبل اغلاقة.

هذا ويشترط لدخول الامتحانات تسجيل طلب الالتحاق إلكترونيا ويدويا َواعتماد الطلبين من المعهد مع 4 صور شخصية حديثة للطالب وأصل شهادة الميلاد.