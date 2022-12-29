أفضل مدينة للاحتفال بعيد الميلاد.. شهدت تصوير أفلام ديزني وزارها مشاهير

شوارع مرصوفة بالحصى، وأسقف خشبية للمنازل مثقلة بأغطية كثيفة من الثلج، وشجرة عيد ميلاد شاهقة في ساحة سوق مزينة بالأضواء، هذا هو ما تبدو عليه مدينة «روتنبورج أوب دير تاوبر» الألمانية، فقد اشتهرت هذه المدينة بأنها أفضل مكان للاحتفال بعيد الميلاد.

تصطف منازل المدينة بجدران حجرية سميكة وأسقف من الألواح الخشبية، وتحرسها 6 بوابات و42 برجًا مهيبًا، ويمكنك المشي بطول أسوار المدينة للاستمتاع بمناظرها الفريدة، والنوم والاستمتاع بوجبة الإفطار مع إطلالات على الوادي في فندق Burg، بتكلفة 160 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة، أو فندق Rappen الذي يعود تاريخه إلى عام 1603، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تقاليد عيد الميلاد في المدينة الألمانية الساحرة

تأسست مدينة روتنبورغ الساحرة عام 1274، ويعيش فيها حوالي 2500 شخص، وفيها نشأت العديد من تقاليد عيد الميلاد التي نتمتع بها اليوم، لذا تبدو المكان المثالي للاحتفال بعيد الميلاد، وفي القرن الحادي والعشرين تبدو الحياة مختلفة بعض الشيء فالمتاجر بالمدينة تبيع الحلوى المحلية وخزف المنازل والبافارية النموذجية المصممة لحمل الشموع التي تحظى بشعبية خاصة في عيد الميلاد، وصورت بها العديد من أفلام ديزني وألهمت العديد من الفنانين.

ويعد أفضل مكان للاستمتاع باحتفالات عيد الميلاد متجر Kathe-Wohlfahrt، وهي شركة عائلية تضم أكبر مجموعة مختارة في العالم من زينة عيد الميلاد، ويتميز هذا المتجر بالسيارة الحمراء العتيقة المزينة بالزخارف والمحملة بالهدايا، ويوجد بالمتجر كسارة البندق الخشبية الملونة وأقواس الشموع المزخرفة، التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن الثامن عشر التي استخدمها عمال المناجم كرمز للأمل خلال أشهر الشتاء الطويلة، ويوجد أعلى المتجر متحف تاريخ زينة عيد الميلاد، بدءًا من أقدم الأشجار المزينة بالفواكه والمكسرات وقصب السكر، بالإضافة إلى قصة تقويم Advent الأول، وChristkindl المسؤول عن تقديم الهدايا في ألمانيا في عيد الميلاد.

طقوس احتفالات عيد الميلاد في المدينة

وتبدأ احتفالات عيد الميلاد يوم الأحد بافتتاح السوق الشهيرة في المدينة، لبيع الحرف التقليدية والطعام المحلي وجلوهوين الساخن، ويميل سكان المدينة إلى استخدام النبيذ الأبيض الفرانكوني، وأفضل مكان لشرائه هو كشك «ألبرت ثوروف» الذي كانت عائلته تنتج النبيذ منذ أربعة أجيال، كما تعد وجبة كرة الثلج من الحلوى المحلية أحد تقاليد عيد الميلاد التي ما زالت المدينة محتفظة بها منذ عدة قرون، بالإضافة إلى المعجنات والمقرمشات المغطاة بالسكر، ويعد «مخبز فريدل» من أقدم المخابز في المدينة التي كانت تصنع كرات الثلج منذ عام 1882.