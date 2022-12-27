«بلومبرج»: تعرض 4 محطات كهرباء لهجمات خلال عيد الميلاد في أمريكا

تعرضت 4 محطات فرعية للطاقة في ولاية واشنطن الأميركية لهجمات في يوم عيد الميلاد، حيث تسببت في تعطيل الخدمة لدى آلاف السكان، عقب أسابيع فقط من إطلاق النار على مرافق الكهرباء في ولاية كارولينا الشمالية، الأمر الذي دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إلى فتح تحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «بلومبرج» الدولية.

إجراء تحقيق في 8 هجمات على محطات كهرباء في 4 ولايات

وأضافت وكالة الأنباء الدولية، أن وكالات إنفاذ القانون تحقق الآن على الأقل بشأن ثمانية هجمات وقعت، الشهر الماضي، على محطات كهرباء في أربع ولايات بأمريكا، لافتة إلى أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك علاقة تربط بين تلك الهجمات التي تعرضت لها شبكات الكهرباء.

انقطاع الكهرباء على 14 ألف شخص

وأدت الهجمات على المحطات الفرعية للطاقة بولاية واشنطن، إلى اندلاع حريق في إحدى المحطات، كما تسببت في انقطاع الكهرباء على آلاف الأشخاص الذي يقدر عددهم بنحو 14 ألف شخص.