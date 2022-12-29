أستاذ هندسة طاقة: مصر نوعت مشروعات الطاقة وحرصت على الربط مع دول الجوار

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تنويع مشروعاتها في مجال الطاقة.

وأكد «سلماوي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنوع في مصادر الطاقة وخاصة المتجددة منها، أمرا ضروريا ولا غنى عنه، لأن الاعتماد على مصدر طاقة واحد أمر خطير، إذ أنه يؤدي إلى خلل في المنظومة، حال حدوث اضطراب لهذا المصدر.

وأضاف، أن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، يُؤّمن الإمدادات من خلال الإنتاج المحلي، وتكون صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات التي تسببها مصادر الطاقة غير النظيفة، والتي تعتبر مضرة للبيئة ومسببة للاحتباس الحراري وتتسبب في التغيرات المناخية.

وتابع، أن التوجه أيضا لربط شبكات الكهرباء مع دول أخرى، هو توجه مميز وله عدة منافع، أولها تأمين الإمداد لأنه حال حدوث خلل في الإمداد لدى إحدى الدول ستتلقى دعما من الدول الأخرى، بالإضافة إلى كون مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح مصادر متغيرة وليست ثابتة في كمية الإنتاج، ما يعني أن ربط الشبكات سيحقق التوازن، إذ تمد الدولة التي لديها إنتاج زائد، غيرها من الدول التي تعاني من نقص في الإنتاج.