السيسي يؤكد أهمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة والانتقال إلى الهيدروجين الأخضر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في رده على أسئلة عدد من المشاركين في الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ في برلين، ضرورة العمل للحفاظ على الأرض للأجيال القادمة، مشددا على أن مصر لن تدخر جهدا للعمل من أجل التقدم تجاه هذا الهدف من خلال المفاوضات والعمل مع الشركاء، قائلًا: «إننا في حاجة إلى الانتقال العادل باتجاه الطاقة الخضراء والمتجددة».

ودعا الرئيس السيسي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية؛ لمواجهة آثار التغيرات المناخية في ضوء الظروف والأوضاع التي تمر بها كل دولة، لافتا إلى أن الاقتصادات الرئيسية تلعب دورا مهما ويجب أن تكون في المقدمة وأن تُبذل جهودا أساسية وتأخذ في الاعتبار المعايير في المؤتمرات المختلفة، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار الخسائر التي تتكبدها الدول النامية خاصة الدول الصغيرة في القارة الإفريقية جراء التغيرات المناخية وتقديم الدعم المالي والتكنولوجي لها لدعم جهودها الرامية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

ضرورة مساعدة الدول النامية للتكيف مع آثار تغير المناخ

وأعرب الرئيس السيسي، عن أمنياته في أن يكلل مؤتمر شرم الشيخ بالنجاح، وأن يكون لديه جدول أعمال طموح في ضوء التوقعات المرتفعة للغاية تجاه المؤتمر، مبديا أمله في الوصول إلى مستوى تلك التوقعات، مؤكدًا ضرورة مساعدة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لها بمساعدة القطاع الخاص للتكيف مع آثار تغيرات المناخ.

وشدد على أن تنفيذ الالتزامات والمبادرات المتعلقة بمواجهة تغيرات المناخ على أرض الواقع، يعد اختبارا لعملنا وإثباتًا ما إذا كنا قادرين على مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

التعامل مع تحديات الأمن الغذائي والطاقة

وقال: «يجب الاستفادة من مؤتمر شرم الشيخ لمناقشة كافة القضايا المطروحة على الطاولة وطرح الحلول المناسبة، والتحضير لمزيد من المؤتمرات الرامية إلى مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره»، مؤكدًا أهمية تطوير مصادر الطاقة المتجددة والانتقال إلى الهيدروجين الأخضر، وضرورة التعامل مع التحديات الأخرى مثل الأمن الغذائي والطاقة.

وأوضح أن المجتمع الأكاديمي والعلماء في مصر أشاروا إلى أن هناك مجموعة من الموضوعات المهمة في هذا الصدد ومن بينها مجال الزراعة وسيتم تنفيذ مجموعة من المبادرات للتعامل معها، مشيرًا إلى أن جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ يحتوي على عدد كبير من القضايا الهامة، موضحًا أنه سيتم السماح لمنظمات الشباب بالمشاركة في المؤتمر وحضوره، فضلا عن تخصيص أماكن محددة لهم للتعبير عن مخاوفهم ووجهات نظرهم تجاه القضايا المرتبطة بتغير المناخ.

وأبدى الرئيس السيسي ثقته في إمكانية التصدي للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ -التي نجمت عن ممارسات البشر وما اخترعه الإنسان- من خلال الإرادة والاستعداد الجيد والتكاتف وعقد الاجتماعات والمناقشات وتقديم المقترحات والحلول لمواجهة آثار تغير المناخ.