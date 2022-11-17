متحدث «الكهرباء»: 42% من مصادر الطاقة في مصر ستكون متجددة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّه جرى تحديث الاستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تعمل على ضمان تعدد وتنوع مصادر الطاقة، بدلا من الاعتماد على الوقود الأحفوري فقط.

وشدد «حمزة»، على وجود اهتمام كبير جدا للربط الكهربي مع أوروبا، حتى تحصل الدول الأوروبية على الطاقة المتجددة من مصر، لافتًا إلى أن العودة للفحم في بعض الدول سببه صعوبة الحصول على مصادر الطاقة، مؤكدا أن 42% من مصادر الطاقة ستكون متجددة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC: «هناك مصادر أخرى مثل الطاقة النووية والوقود الأحفوري، ويتم تحديث هذه النسبة، فمن الممكن أن تزيد نسبة الـ42%، والأهم من ذلك هو اتخاذ خطوات تنفيذية».

توجيه رئاسي بالاهتمام بزيادة نسبة الطاقة المتجددة

وتابع «حمزة»: «هناك إقبال كبير جدا واهتمام وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بزيادة نسبة الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة».

إقبال كبير من القطاع الخاص

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قائلا: «هناك إقبال من القطاع الخاص على الاستثمار على أرض مصر في مجال الطاقة المتجددة، فلو لم يكن هناك عائد من هذه المشروعات لما أقبل القطاع الخاص عليها».

وأشار، إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجه أوروبا والدول التي أصبح لديها مشكلة في توفير الغاز وتوفير الطاقة، موضحًا أن مصر لا تعاني من هذه المشكلة إذ أن لديها وفرة، بعدما اتخذت الكثير من الخطوات والإجراءات في السنوات الماضية.