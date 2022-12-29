تعرف على حقيقة إجازة يوم الأحد القادم 1 يناير 2023

تزايدت تساؤلات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة إجازة يوم الأحد القادم 1 يناير 2023، بعد تزايد أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منحها كيوم إجازة رسمية، وهو ما لم يُعلن عن صدور قرار به من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى الآن، أو من وزارة القوى العاملة.

حقيقة إجازة يوم الأحد القادم 1 يناير 2023

وبسؤال مصادر حكومية عن حقيقة إجازة يوم الأحد القادم 1 يناير 2023، قالت المصادر، إنّ الإجازات الرسمية تُنظم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، الخاص بالأعياد والمناسبات التي يُعطل فيها عمل المصالح الحكومية والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة.

ويخلو قرار رئيس الوزراء، من رأس السنة الميلادية كيوم للإجازة الرسمية، إذ تقتصر قائمة الاجازات الرسمية على يوم رأس السنة الهجرية فقط، وليس رأس السنة الميلادية.

قائمة الإجازات الرسمية بموجب قرار مجلس الوزراء

وتضم قائمة الاجازات الرسمية الموجودة في القرار، كما يلي.

1- رأس السنة الهجرية.

2- المولد النبوي الشريف.

3- عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

4- عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

5- وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة.

6- وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة.

7- عيد شم النسيم.

8- عيد تحرير سيناء 25 إبريل.

9- عيد العمال أول مايو.

10- عيد ثورة 30 يونيو.

11- عيد ثورة 23 يوليو.

12- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

ويضم قرار رئيس مجلس الوزراء عدداً من المناسبات والأعياد التي يتم الاحتفال بها، ولا تُعطل فيها المصالح الحكومية، وهي عيد تحرير طابا، وعيد الجلاء 18 يونيو، وعيد السويس 24 أكتوبر، وعيد النصر 23 ديسمبر، وعيد وفاء النيل.