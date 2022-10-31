‎موعد شهر رمضان 2023.. به إجازة رسمية واحدة فقط

يبحث قطاع عريض من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2023 الذي يعتبر أقدس شهور العام، فهو شهر الخير والبركة وتكثر فيه الصداقات، وتزداد رحلات العمرة التي تعادل الحج، فضلا عن انتشار الكثير من الظواهر المبهجة من زينة رمضان وموائد الرحمن وغيرها من مظاهر الود والرحمة.

وفيما يلي، نعرض توقعات معهد البحوث الفلكية المصري عن موعد شهر رمضان 2023، في السطور التالية:

موعد شهر رمضان 2023

وتقول الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية فأن أول أيام شهر رمضان 1444 هــ يوافق الخميس 23 مارس 2023، وينتهي في الجمعة 21 أبريل 2023، وبهذا يفصلنا عن استقبال الشهر الكريم 142 يومًا.

وبحسب الحسابات الفلكية التي أصدرها المعهد، يولد هلال شهر رمضان بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء 22 مارس 2023 في تمام الساعة السابع والدقيقة 24 مساءً.

ويعتمد المسلمون في مصر هلال شهر رمضان من خلال دار الإفتاء المصرية التي تعلن عن أول أيام رمضان شرعًا من خلال استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 29 شعبان والذي يوافق فلكيًا أيضا الثلاثاء 21 مارس.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان

ووفق المتعارف عليه من الإجازات الرسمية التي يصدرها مجلس الوزراء في بداية كل عام، فخلال شهر رمضان يحصل الموظفون والعاملون بالقطاع الحكومي والخاص على إجازة واحدة فقط وهي إجازة شم النسيم والتي توافق 17 أبريل 2023.

أفضل أدعية استقبال شهر رمضان 2023

ومن أفضل الأدعية التي يرددها المسلمين انتظارًا للشهر الكريم، ما نُقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يردد هذا الدعاء قبل حلول شهر الصيام «اللهم بلغنا رمضان وارزقنا توبة ترُضيك عنا واجعل لنا نصّيبا من رحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».