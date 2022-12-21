«تجارية كفر الشيخ»: الأحد إجازة رسمية لمحال المصوغات والمجوهرات

أعلنت الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موافقة السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ على طلب شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرفة، باعتبار يوم الأحد إجازة أسبوعية رسمية لمحال المصوغات والمجوهرات في المحافظة.

توجيه القرار لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه جرى توجيه القرار لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشأن تنفيذه وفقًا لتأشيرة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بخصوص ذلك، وإجراء التنسيق مع مديرية الأمن بشأن التنفيذ.

الأحد إجازة أسبوعية إلزامية لمراكز ومدن المحافظة

وذكر «عبد الغفار»، إنه جرى تقديم مذكرة رسمية إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشأن قرار شعبة المصوغات والمجوهرات بالغرفة برئاسة هاني الغريب، رئيس الشعبة، باعتبار يوم الأحد من كل أسبوع إجازة أسبوعية إلزامية لمراكز ومدن المحافظة بالكامل بشأن التعميم لكل المحال على مستوى المحافظة.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر للجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 1750 جنيهاً للجرام ونستعرض أسعار الذهب وفق آخر تحديث للأسعار على النحو التالي.

عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيهاً.

عيار 24 سجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 14000 جنيه.