يحي النادي بعد فوزه بجائزة منشد الشارقة: «حلم أخي ودعوة أبي»

قال يحيى النادي الفائز بجائزة منشد الشارقة في نسختها الأخيرة، إنه سعيد بحصوله علي الجائزة، وفخور برفع اسم مصر، في هذه المسابقة القوية التي شهدت منافسة قوية من 12 متسابقا، ممثلين لعدد من الدول، موضحًا أنه فور الإعلان عن فوزه، سجد لله شكرا على هذه الجائزة التي لم يوفق فيها لمدة 6 نسخ ماضية.

الفائز بالمسابقة: قريتي احتفلت بي

أضاف يحيى النادي في تصريحات لـ«الوطن» بعد صوله إلى مصر: «علمت أن قريتي والقرى المجاورة بمحافظة المنوفية، كانوا سعداء جدًا واحتفلوا بفوزي، بإقامة سرادق للاحتفالات وكنت سعيد جدًا بأني أدخلت السرور على قلوبهم، مشيرًا إلى أن فوزه جاء تكليلًا لمجهوده هو وشقيقه في الإنشاد الديني بعد جهد كبير».

تعليم الأطفال الإنشاد الديني

أوضح، أنه يطمح في الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة حصد الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في مسابقات الإنشاد الديني، مؤكدًا أن الجائزة المالية في مسابقة منشد الشارقة التي حصل عليها والبالغ قيمتها 200 ألف درهم سيعمل من خلالها على إنتاج ألبومات إنشاد، فضلًا عن الاهتمام بتعليم الأطفال والشباب الصغار الانشاد الديني وتدريبهم بقوة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «أخي بهاء كان خير سند لي وكان يحلم بأن نحصل على هذه المسابقة إذ أن صوته مميز للغاية، ولكن بعد أن تخطي سن المسابقة كان حلمه أن أحصل عليها، ويشعر أن هذه الجائزة هي نتاج دعوة أبي لي ولأخي لأنه كان يقول دائما (ربنا يفتحلكم الأبواب المغلقة التي نعملها والتي لا نعلمها)، وها قد استجاب الله دعوة أبي».