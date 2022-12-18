قبل اجتماع «المركزي».. تعرف على مميزات شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

أعلنت البنوك المصرية، عن مجموعة من شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المرتفع، وسط ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار (الحصاد) ذات العائد الشهري الثابت من البنك الزراعي المصري.

- فئة شهادة الادخار الحصاد: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- إمكانية الشراء بدون حد أقصى.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقاً للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.

- الشراء من أي فرع من فروع البنك.

- قيمة الشهادة وما تدره من عائد وكذا قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من كل أنواع الضرائب على الدخل.

- إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانونية مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.

- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية إضافة قيمة الشهادة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- يتم فتح حساب جارٍ أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك.

- يتـم استخراج بدل فاقد للشهادة في حالة تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف.

- يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقاً للشروط والأحكام.

- يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها وذلك عند التعاقد.

شروط الشهادة

- الشهادة اسمية ولا تصدر بأسماء مشتركة ولا يجوز التنازل عنها للغير أو تحويل قيمتها.

- فتح حساب جارٍ أو توفير بالفرع المراد إصدار الشهادة فيه.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).

اجتماع البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها الاستثنائي في 27 أكتوبر الماضي، رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و13.75%، على التوالي، ويجري رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.