أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم
كتب:
انتصار الغيطانى
12:49 م | الإثنين 12 ديسمبر 2022
أسعار العملات فى البنك المركزي المصري اليوم 12-12-2022
حافظت معظم أسعار العملات العربية والأجنبية على استقرارها مع بداية التعاملات البنكية في البنك المركزي المصري، اليوم وفق ما أعلن عنه الموقع الرسمي للبنك.
أسعار العملات في البنك المركزي المصري12-12-2022
- بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع.
- استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند 6.68 جنيه للشراء، ونحو 6.71 جنيه للبيع.
- حافظ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي على سعر 24.56 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.
- سجل سعر العملة الأوروبية الممثلة في اليورو 25.87 جنيه للشراء، و25.96 جنيه للبيع.
- سجل سعر العملة الكويتية الدينار، نحو 80.09 جنيه للشراء، و80.36 جنيه للبيع.
- سجل سعر الفرنك السويسري نحو 26.28 جنيه للشراء بينما سعر البيع نحو 26.37 جنيه.
- استقر سعر الين الياباني، في البنك المركزي المصري اليوم عند 17.98 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 18.04 جنيه.
- بلغ سعر الدينار البحريني، اليوم نحو 65.19 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 65.41.
- سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 3.52 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 3.54جنيه.
- سجل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء، وللبيع 6.55 جنيه.