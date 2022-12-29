رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: وثيقة سياسة ملكية الدولة دفعة قوية للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة سياسية ملكية الدولة التي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها بعد عرضها عليه من قبل الحكومة بمثابة أهمية كبرى للاقتصاد والاستثمار في مصر، وتعطيها دفعة قوية.

وأضاف هديب خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد من أهم الملفات التي ناقشها المؤتمر الاقتصادي الماضي، خاصة وأنها تستهدف الأصول المملوكة للدولة.

أضاف أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، وبالتالي سيؤدي ذلك لزيادة تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق العديد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هناك أهمية كبرى للوثيقة، إذ تستهدف أصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ينعكس أثرها الإيجابي في طمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

ولفت أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة وتخارج الدولة، إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، وبالتالي سيؤدي ذلك لزيادة تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق العديد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري.