متى يستحق الموظف الحصول على مكافأة تشجيعية؟.. وزارة المالية تجيب

قالت وزارة المالية من خلال الدليل الواحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الادارية، إنه من حق الموظفين الحصول على مكافآت تشجيعية تصرف له من خلال مكان عمله.

تحسين طرق العمل

وأضافت «المالية»، أن المكافأة تمثل قيمة للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات.

وأشارت إلى أنه بعد الرجوع للضوابط القانونية العامة للرقابة، يجب التأكيد على أن يُرفق استمارة الصرف للموظف صور قرار السلطة المختصة بمنحه المكافأة التشجيعية عند بداية الصرف.

بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة يجب التأكيد على الآتي لتكون المكافأة جرى صرفها بشكل رسمي حتى لا يعرض الموظف للمسائلة:

متى يستحق الموظف مكافأة تشجيعية

- اعتماد رئيس الجهة أو من يعوضه الاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- وجود إقرار من رئيس الجهة الإدارية أو من يفوضه ومدير الموارد البشرية أو وكيله في المكان المخصص لكل منهم باستمارة الصرف بأن العاملين المدرجة أسماؤهم موجودون حقيقة في خدمة الجهة الإدارية ولهم الحق في صرف قيمة المكافأة.

- أن جميع الأسماء واردة ضمن قرار السلطة المختصة الصادر بمنح المكافأة التشجيعية.

- مراعاة أحكام المادة رقم (٧٤) من قانون الخدمة المدنية والخاصة باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.

- لا يجوز تجاوز جملة اعتمادات المكافآت التشجيعية إلاً بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.

- يجوز بموافقة وزير المالية تجاوز اعتمادات المكافآت التشجيعية بنسبة لا تزيد على (3%) من الزيادة الحقيقية للإيرادات عن التقديرات الخاصة بكل جهة.