مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة المنيا ومستشفياتها تخفيفا عنهم وتحفيزا لهم

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الموافقة على صرف مبلغ 1000 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس تصرف مرة واحدة، وإعفاءهم من أي خصومات مالية أو رسوم تحفيفا عن كاهلهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية

وأوضح أن المبلغ المقرر صرفه جاء تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية في اجتماعه الأخير بتاريخ 17 أكتوبر 2022 وهو الصندوق الذي يهدف إلى العمل على خدمة العاملين بالجامعات المصرية وتحسين أحوالهم.

القرار يشمل قطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية

وصرح رئيس جامعة المنيا أن هذا القرار يشمل جميع العاملين بالجامعة بقطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، كما وجه سيادته على سرعة العمل في إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ في أقرب وقت، وذلك بعد أن تم ورود أمر الدفع لتلك المبالغ.

وكشف الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل الموجودين على رأس العمل خلال الفترة من 24 مارس 2022 حتى 17 أكتوبر 2022.