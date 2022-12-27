حاكم الشارقة يتكفل بالشؤون المالية لدار رعاية الفنانين المسنين في 6 أكتوبر

كشف عبدالله العويس نائب الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة وأحد المتبرعين الرئيسين للدار، أنَّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضع وديعة للتكفل بجميع الشؤون المالية والإدارية الخاصة بدار «القوة الناعمة لرعاية الفنانين» من كبار السن، بمدينة السادس من أكتوبر.

دار المسنين بنقابة المهن التمثيلية

وقال عبدالله العويس، الذي يحضر حفل افتتاح دار رعاية الفنانين المسنين نائباً عن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، إنَّ الأخير يتكفل بجميع أجور العاملين في الدار، وكذلك تكلفة إقامة الفنانين بها، وذلك تقديراً للفنانين والمبدعين الذين أثروا الساحة الفنية.

نقابة المهن التمثيلية

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنَّه منذ سنوات وهناك بعض الفنانين يعانون خاصة من كبار السن وجيل الرواد، متابعا: «كنا نجمع أمولًا ونتواصل مع وزارة التضامن لتوفير مكان لفنان قدير، ومن هنا جاءت الفكرة لإيجاد دار للمسنين وبالفعل استجاب لنا الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وتبرع بكامل المبلغ المطلوب بناء الدار».