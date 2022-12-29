أهالي المنوفية يستقبلون الفائز بمسابقة منشد الشارقة بأعلام مصر والطبل والمزمار

وسط أجواء احتفالية مميزة بالطبل والمزمار البلدي، استقبل أهالي قرية عرب أبو ذكري في مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، يحيى نادي الفائز بجائزة منشد الشارقة، والذي التف بعلم مصر، عقب وصوله قادمًا من الإمارات العربية المتحدة، وبرفقته عدد من مسؤولي المسابقة الذين وصلوا مصر لرصد أجواء الاحتفالات في مسقط رأسه، بعد فوزه بالجائزة التي تنافس عليها 12 متسابقًا من جميع دول العالم.

شقيق الفائز: القرية كلها سعيدة

وأكد بهاء نادي شقيق الفائز بجائزة منشد الشارقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرية بالكامل سعيده بفوز شقيقه، وهذه الاحتفالية التي تنظم اليوم بمشاركة الآلاف من القرية والقري المجاوره ومندوبين من خارج مصر وداخلها دليل على السعادة الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة، مشيرا إلى أن الأهالي استقبلوا شقيقه في المطار بأعلام مصر ورفع لافتات تهنئة وصور.

وتشهد القرية احتفالات كبيرة من الأهالي الذين تجمعوا بالآلاف لاستقبال يحيى نادي الحائز على لقب منشد الشارقة 2022، وحلم الشباب والأطفال أعلام مصر وصور «يحيى».

يحيى: بشكر كل أهل بلدي على دعمي

وأكد يحيى نادي الفائز بجائزة منشد الشارقة، عقب وصوله إلى مصر، أن قيمة الجائزة والبالغ قيمتها 200 ألف درهم سيعمل من خلالها على تدريب الأطفال والشباب في محافظة المنوفية، وفي مصر كلها على الإنشاد الديني، وعمل ألبومات للأناشيد الدينية برفقة شقيقه بهاء.