خبير سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: عام 2022 كان مفصليا لقارة أفريقيا

قال محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، إنه عندما نتحدث عن عام 2022 بالنسبة للقارة الأفريقية، فهو عام مفصلي، لأنه شهد عدة قمم عالمية على غرار قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «حدثت فيها أحداث جسام، استراتيجيا واقتصاديا وسياسيا، لكنها عانت أيضا من جانب آخر، من مضاعفات بعض الأحداث التي تحدث في أماكن أخرى على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية، على مستوى سلسلة الإمدادات الغذائية، التي كادت أن تذهب بأفريقيا للمجاعة».

وتابع: «الأمر الذي أدى لتدخل بعض المسؤولين الأفارقة في مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال، والذين تدخلوا للجهات المسؤولة في المنظمات الدولية لتوفير الإعداد الجيد لسلسلة الإمدادات الغذائية، وعدم انقطاعها خاصة وأن القارة تعيش وضعا غذائيا هشا».

واستطرد: «المؤتمر العالمي الذي استقبلته شرم الشيخ كان مفصليا لأنه جعل من القارة قاطرة للقضايا العالمية المناخية، خاصة وهي مستقبل العالم اقتصاديا وغذائيا».