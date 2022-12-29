كاتب صحفي لقناة القاهرة الإخبارية: حكومة نتنياهو ستشعل الصراع داخل إسرائيل وحولها

قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري، إن هناك مفاجآت داخل الشارع الإسرائيلي، مع إعلان تولي بنيامين نتنياهو الحكومة في إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «الحكومة التي أعلن نتنياهو ترتيباتها في الكنيسيت مخيبة للآمال في الداخل الإسرائيلي، وربما ترسل إشارات للدول الإقليمية وللمجتمع الدولي، أننا مقبلين على تصعيد داخل إسرائيل، وربما يكون هناك اشتباكات سياسية داخل إسرائيل، لأن ما حدث في الكنيسيت أثناء التصويت قوبل بكثير من عواصف الجدل، وهناك حالة من الاحتقان داخل إسرائيل».

وتابع: «بالإضافة إلى سلسلة من التظاهرات أمام الكنيسيت من اليسار والقوى الليبرالية، التي ترى أنها حكومة عنصرية وحكومة حرب وتصعيد، وربما يكون هناك كثير من الجدل بشأن هذه الحكومة خاصة أن نتنياهو لم يتحدث عن إمكانية أن يكون هنامك تعايش سلمي داخل إسرائيل».

واستطرد: «نتنياهو شدد على أن أول بند على لائحة عمل هذه الحكومة هو النص على الاستعداد لمواجهة عسكرية مع إيران في المرحلة المقبلة، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيسعى إلى التفوق في التعامل مع البرمنامج النووي الإيراني».