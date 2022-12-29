قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن موجات الجفاف التي تضرب أفريقيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «أكبر موجة جفاف منذ 1980.. مخاطر التغيرات المناخي على أفريقيا خلال 2022».

وقال التقرير: «برز في قارة أفريقيا خلال عام 2022 عددا من الظواهر الطبيعية القاسية التي كشفت بوضوح الآثار الكبيرة للتغير المناخي، وشملت هذه الظواهر فيضانات مدمرة في غرب وشرق القارة وموجة جفاف في منطقة القرن الإفريقي، وتحول في معدلات سقوط الأمطار وتغيرا مخيفا في الأمراض البيئية، إضافة إلى انحسار ملحوظ في مصادر مياه الشرب».

وأضاف: «بسبب الآثار الكارثية التي خلفتها هذه الظواهر بات نحو 300 مليون إفريقي يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض وفقدان الموارد الاقتصادية المحلية كالزراعة والثروة الحيوانية، وما يزيد من مخاطر التغير المناخي النمو السريع في عدد سكان قارة أفريقيا، الذي تخطى المليار نسمة بحسب تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في أكتوبر الماضي».

وتابع: «تعيش معظم بلدان شرق إفريقيا أكبر موجة جفاف منذ عام 1980، إذ تشهد بلدان مثل الصومال وأثيوبيا وكينيا والسودان حالات جفاف مقلقة للغاية وصلت إلى 90% من مساحة الصومال».