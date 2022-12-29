إصابة 6 أشخاص بحروق في انفجار غلاية داخل مصبغة ملابس بالغربية

أصيب 6 أشخاص، بحروق متفرقة في الجسد إثر انفجار غلاية داخل مصبغة ملابس، بمنطقة المعهد الديني، بمدينة المحلة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى مركز حروق زفتي، لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانفجار غلاية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بمدينة المحلة الكبري، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بانفجار غلاية داخل مصبغة، بمنطقة المعهد الديني، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

إصابة 6 أشخاص

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة 6 أشخاص بحروق شديدة بمختلف دراجتها، إثر انفجار غلاية كبيرة داخل مصبغة ملابس، في منطقة المعهد الديني، بسبب ارتفاع الضغط داخلها.

وجرى نقل المصابين إلى مركز حروق بزفتى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

لجنة فنية لفحص الحادث

وانتقلت لجنة فنية من حي أول المحلة الكبرى، لفحص المبنى بعد أن تسبب الانفجار في سقوط عدد من الحوائط، وشروخ وتصدعات بالمبنى، لإعداد تقرير فني بشأنه.