مصرع عاملين وإصابة آخر في انفجار غلاية بمصنع مازوت غير مرخص بالخانكة

لقي عاملان مصرعهما وأصيب آخر، إثر إنفجار غلاية داخل مصنع غير مرخص، على مساحة 400 متر، لتحويل الكاوتش لمازوت بمنطقة العكرشة الصناعية العشوائية بالخانكة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثتين، ضحيتا الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله، وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر.

بلاغ بانفجار في مصنع بالخانكة

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بانفجار غلاية داخل مصنع غير مرخص بالعكرشة، وانتقلت على الفور أجهزة الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على موقع الانفجار، وإطفاء الحريق المحدود الذي نشب عقب الانفجار، وتبين مصرع عاملين هما «إبراهيم. ا. ا»، و«محمد. أ»، وأصيب شخص آخر يدعى «محمود. أ. ا»، حروق من الدرجة الثانية، وتم نقله إلى مستشفى السلام.

وتبين أن المصنع غير مرخص، ويقع على مساحة 400 مترا، وتستخدم الغلاية في تحويل الكاوتش المستعمل إلى مازوت داخل منطقة العكرشة الصناعية العشوائية، حيث انفجرت الغلاية فجأة، وتم السيطرة على الموقف.

وتشكلت لجنة لبيان مدى توافر تراخيص للمصنع من عدمه ووجود مهمات الأمن والسلامة بالمصنع.

تفاصيل حريق الخانكة

وقال طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، إن المعاينة كشفت عدم ترخيص المصنع، وعدم توافر أي من شروط الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن المصنع على مساحة 400 مترا، ومخالف لشروط النشاط، حيث أن النشاط الذي يعمل فيه غير مطابق لشروط البيئة، وغير مصرح به في هذه المنطقة.

وأضاف نائب رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة من مجلس المدينة لتقدير الخسائر، ومعاينة مكان الحريق واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله.