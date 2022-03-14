إصابة 4 أشخاص في حريق هائل داخل مصبغة ملابس بقويسنا

أكد خالد النمر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، قبل قليل، أن الحريق الذي اندلع مساء اليوم الاثنين، داخل مصبغة للملابس، تسبب في إصابة 4 أشخاص، بينهم مصابان بحروق مختلفة ومصابان بالاختناق، موضحاً أنه تم نقل المضابين إلى مستشفي قويسنا العام، لتلقي العلاج اللازم.

الحماية المدنية تسيطر على حريق قويسنا

وقال «النمر»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، مشيراً إلى أن الوضع الآن تحت سيطرة الحماية المدنية، وأضاف أن القيادات والتنفيذية والأمنية بمحافظة المنوفية ومركز قويسنا مازالت تتواجد حتى الآن في مكان الحريق، لمتابعة أعمال التبريد وحصر الخسائر.

نقل 4 مصابين لمستشفى قويسنا العام

وأكد مصدر طبي في مستشفي قويسنا العام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل اثنين من المصابين بحروق، يجري تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، كما أصيب اثنان آخران بالاختناق، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وحالتهما مستقرة.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف في محافظة المنوفية إنه فور الإخطار باندلاع حريق في مصبغة للملابس بدائرة مركز قويسنا، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تحسباً لوجود مصابين، وبالفعل تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى العام.

اندلاع حريق هائل في مصبغة ملابس بقويسنا

وشهد مركز قويسنا بالمنوفية، قبل قليل، اندلاع حريق هائل في مصبغة ملابس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين في الحادث.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز قويسنا، يفيد بنشوب حريق في مصبغة ملابس، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع انتشارها، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.